0.8 % انخفاض رقم أسعار المستهلك بأبوظبي خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهر تقرير مركز الإحصاء -أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.3% لنوفمبر 2019 مقارنة بنوفمبر 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.3% خلال نوفمبر 2019، بينما كان 110.6% في نوفمبر 2018.

كما انخفض معدل أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال الفترة بين يناير- نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.8% للفترة بين يناير- نوفمبر 2019 متراجعا عن 111.7% للفترة نفسها من 2018.

ومن جانب آخر أظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.5% خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بالرقم القياسي لشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 110.3% خلال شهر نوفمبر 2019 بينما كان 109.8% في أكتوبر 2019.

وبالنسبة لمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، ساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 137.4% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير -نوفمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.6%.

ساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 102.9% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير- نوفمبر من 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.8%.

أما مجموعة «الأغذية والمشروبات» فقد ساهمت بنسبة 29.4% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير - نوفمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.1%.

ومن جانب آخر فإن مجموعة «الترويح والثقافة» ساهمت بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير - نوفمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وذلك بنسبة 128.9%، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 23.6%.

وأوضح تقرير المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 1.2% وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 0.4% خلال الفترة يناير - نوفمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ومن جانب آخر فقد أثّر انخفاض أسعار المستهلك خلال الفترة يناير - نوفمبر من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة فانخفضت بنسبة 0.8%، وبنسبة 0.9% للأسر غير المواطنة.