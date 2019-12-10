مجلس «رُوّاد» يوافق على تمويل الأصول الثابتة للمشاريع الصغيرة

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» مقترحاً رفعته الإدارة التنفيذية للمؤسسة لتمويل الأصول الثابتة للمشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في الشارقة، وهي خطوة تعزز من حزمة الحلول التمويلية التي تقدمها المؤسسة لمصلحة هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة الذي عُقد في مقر المؤسسة برئاسة سلطان السويدي، وعضوية خالد الهاجري، رئيس اللجنة التنفيذية، ورغدة تريم، وعبد الله الطنيجي، وخليل المنصوري، وحضور حمد المحمود، مدير المؤسسة.

وناقش الأعضاء آخر مستجدات المشاريع المعتمد تمويلها في الربع الثالث لعام 2019، سواء من حيث التمويل المباشر من المؤسسة أو التمويل (غير المباشر) من خلال مصرف الشارقة الإسلامي.

وبموجب القرار الذي تم اعتماده ضمن مقترحات البدائل التمويلية المقدمة خلال الاجتماع، ستبدأ مؤسسة «رُوّاد» في تقديم حلول التمويل المباشر لشراء أنواع الأصول الثابتة للمشاريع الناشئة، بما في ذلك المركبات التجارية، والمركبات الثقيلة والمعدات والآلات المتخصصة والاحترافية.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع اطلاع المجلس على إنجازات المؤسسة وأنشطتها المنفذة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، وشملت إحصائيات كل من إدارة دعم وتمويل المشاريع، وقسم التدريب وتطوير الأعمال، وإدارة الاتصال الحكومي، إذ أشاد الأعضاء بالجهود المبذولة من فريق المؤسسة خلال الفترة الماضية.