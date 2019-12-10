ورشة عن حقوق وأسرار «الفرانشايز» والوكالات التجارية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة عمل بعنوان «الفرانشايز والوكالات التجارية - حقوق وأسرار»، بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال ومجلس الأعمال الكويتي بدبي، عصر اليوم في فندق فيرمونت دبا.

وأوضح سلطان الهنداسي أن الامتياز التجاري (الفرانشايز) يعتبر مدخلاً مناسباً لرواد الأعمال لدخول مجال العمل التجاري والاستثماري، إذ يساعد على تجاوز العديد من الخطوات التأسيسية، لما يقدمه مانح الامتياز للممنوح له من خطة عمل جاهزة ونظام إداري ومحاسبي وتدريب لكوادر العمل، إلى جانب الامتياز بعلامة تجارية، ما جعل نسبة نجاح المشروع القائم وفقاً لنظام الفرانشايز أعلى من القيام بتأسيس مشروع جديد من الصفر. وأشار إلى أن الورشة ستستعرض بالتفصيل الامتياز التجاري والاختلاف بينه وبين الوكالات التجارية والأحكام القانونية لكل منهما وغيرها من المعلومات.