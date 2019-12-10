أبوظبي تستضيف اجتماع معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام

المصدر: أبوظبي- البيان

تستضيف دائرة المالية في أبوظبي اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام خلال الفترة حتى 13 ديسمبر الجاري وذلك في فندق جراند حياة كورنيش أبوظبي ويشارك في الاجتماع أعضاء المجلس المتضمن ممثلين عن وزارات المالية ومؤسسات مراجعة الحسابات الحكومية وأعضاء آخرين مستقلين ممن يتمتعون بالخبرة في إعداد التقارير المالية للقطاع العام، وذلك بحضور عدد من المدراء والمسؤولين الماليين في الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة.

وقال جاسم الزعابي رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي إن استضافة أبوظبي لهذا الاجتماع تعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتؤكد ثقة المجتمع الدولي بقدرات أبوظبي على استضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية. وقال: هذه الثقة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صوابية النهج الذي تسير عليه حكومة أبوظبي في سعيها لخلق اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، مستلهمة في ذلك رؤية القيادة الرشيدة«.

وقال: تحرص حكومة أبوظبي على الاطلاع بشكل دوري على أفضل الممارسات العالمية المحاسبية المتبعة في القطاع العام، حيث كانت دائرة المالية في أبوظبي سباقة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لإعداد تقاريرها المالية وذلك منذ عام 2008، لتكون بذلك الإمارة أول حكومة في الشرق الأوسط تعد بياناتها المالية بناءً على هذه المعايير العالمية».

وقال ايان كاروثرز، رئيس المجلس: يعمل المجلس على تحسين جودة وشفافية التقارير المالية في القطاع العام في جميع أنحاء العالم. وتعد أبوظبي من أهم المطبقين لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالمنطقة. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها أبوظبي اجتماعات المجلس بعد استضافة ناجحة في عام 2013.