دبي.. خيار شركات المقاولات لمواصلة النمو والتوسّع

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال موقع مجلة «ذا بوس» الأمريكية إن عجلة التطور في دبي تسير بلا هوادة، دون أن تظهر أي علامات على التباطؤ، ما يجعلها خياراً رئيسياً لشركات المقاولات التي تتطلع إلى التوسع، مؤكداً أن مجالات النمو مستمرة في دبي، وسيستمر هذا النمو والتطور الاقتصادي في المدينة في توفير الفرص لشركات البناء التي لديها خطط طموحة.

وأضاف تقرير نشره موقع المجلة أن دبي تشكل موطناً لبعض من أكبر مشاريع البناء في العالم في السنوات الأخيرة، وتضمن ذلك مجموعة متنوعة غنية من المباني في مختلف القطاعات، مثل مارينا 101 هو أكبر مبنى سكني في العالم، ورصدت الجهات المختصة 3 مليارات دولار في عام 2018 لإجراء تحسينات تسمح لـ 260 مليون مسافر باستخدام المحطات كل عام بمطار آل مكتوم الدولي، كما جرى الحديث أخيراً عن مشروع مهم آخر وهو العمل الذي يتم تنفيذه في موقع إكسبو 2020، حيث تم وضع حجر الأساس لجناح إيطاليا.

وقال التقرير إن هذا الحدث العالمي الضخم سيبدأ في أكتوبر 2020 ويستمر لمدة ستة أشهر، وتشير التقارير الحديثة إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية بنهاية عام 2019. كما يعد مشروع دبي لاند مبادرة بناء أخرى، وتم الإعلان عن هذا المجمع الترفيهي العملاق لأول مرة في عام 2003، بتكلفة 64.3 مليار دولار.

وتشير آخر التحديثات إلى أن المكون الأخير الذي سيتم إنجازه هو سكس فلاج دبي في أواخر عام 2019. وبحسب التقرير فإن قطاع البناء السكني يشكل جزءاً رئيسياً من اقتصاد دبي الذي كان أداؤه إيجابياً لعدة سنوات.

وهناك 2500 شقة في مرسى دبي وأكثر من 1700 شقة في وسط مدينة دبي، ما يدل على قوة هذا القطاع، وشهدت بعض مشاريع البناء الطموحة بشكل مذهل في السنوات الأخيرة وتم الانتهاء من بعضها بنجاح.

وتعتبر صناعة الفنادق من المجالات الأخرى المثيرة للاهتمام في المستقبل، حيث شهد 2019 افتتاح راديسون لسابع فنادقها بدبي، ومن بين الفنادق التي من المقرر افتتاحها في عام 2020 مي دبي، ومنتجع رويال أتلانتس ريزورت أند ريزدانس، وسوفيتيل دبي وافي.