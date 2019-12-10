دبي ضمن أفضل وجهات العام الجديد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

اختار موقع«إيربان هاب» دبي ضمن أفضل وجهات عام 2020 إلى جانب وجهات عالمية إخرى من بينها مدن نيويورك وهونغ كونغ وريودي جانيرو وباريس وكيب تاون وسدني ولندن ونيو أورليانز التي تفوقت عليها دبي.

وأضاف الموقع أن برج خليفة أطول مبنى في العالم، يطلق في العادة أكبر عرض للألعاب النارية بالعالم من مستويات متعددة، وكلها منسقة تماماً. كما تتميز المدينة بعدة عروض للألعاب النارية واسعة النطاق، لذلك قد تكون الخيار الأفضل لاختيار موقع يمكنك من خلاله مشاهدة العديد من العروض الرئيسية دفعة واحدة.

وتابع: «في ظل وجود أكثر من 18 مبنى على ارتفاع 300 متر و108 مبانٍ يزيد طولها على 180 متراً، فإن دبي عازمة على أن تكون الأولى في ناطحات السحاب».