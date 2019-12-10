دبي تعتمد منظومة تشغيل الطائرات من دون طيار

المصدر: دبي ـ محمد عبدالرشيد

اعتمدت هيئة دبي للطيران المدني منظومة متكاملة لتشغيل الطائرات من دون طيار في سماء الإمارة، تتضمن تحديد معايير وأماكن محددة لترخيص عمل هذه الطائرات.

وأكد محمد عبدالله لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في هيئة دبي للطيران المدني، أن الدائرة أنهت العمل على المنظومة، بعد أن وضعت فريقاً لمتابعة المعايير والمنظومة التي سيتم الإفصاح عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

مضيفاً: الهيئة خصصت أماكن محددة لهواة الطائرات من دون طيار من أجل الاستخدام الآمن لهذه الطائرات. وقال على هامش انطلاق فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية لسلامة الطيران التي استضافتها هيئة دبي للطيران المدني أمس في دبي، إن تسجيل الطائرات من دون طيار ضروري وإجباري للهواة. وأشار لنجاوي إلى أن عدد الطائرات من دون طيار بلغ منذ بداية العام إلى الآن 1555 طائرة.

