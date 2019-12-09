أطقم طيران الإمارات للخدمات الجوية والدرجة السياحية الأفضل في العالم

المصدر: وام

نال أفراد أطقم الخدمات الجوية في طيران الإمارات جائزة الأفضل في العالم لعام 2019 في حفل الجوائز العالمية الكبرى WTA.

ويختتم هذا الحفل البحث السنوي عن أفضل شركات السفر والسياحة في العالم حيث يتنافس الفائزون في الاحتفالات الإقليمية الستة على الألقاب العالمية المنشودة.

كما فازت طيران الإمارات باللقب العالمي للخطوط الجوية الرائدة عالميا في الدرجة السياحية.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات "أننا فخورون جدا بزملائنا في أطقم الخدمات الجوية الذين انضموا إلينا من أكثر من 160 دولة فهم يقدمون في كل يوم على رحلاتنا عبر القارات الست خدمات طيران الإمارات ذات العلامة التجارية الشهيرة بتفان وحرفية عالية ما يضمن لعملائنا الاستمتاع برحلات لا تنسى وآمنة ومريحة".

وكان حفل الجوائز العالمية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط قد أقيم في وقت سابق من هذا العام حيث حازت طيران الإمارات لقب الناقلة الرائدة والعلامة التجارية الرائدة وبرنامج مكافأة الولاء الرائد والموقع الشبكي الرائد بالإضافة إلى جائزة أفضل صالة مطار لدرجة رجال الأعمال.