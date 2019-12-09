الإمارات تستعد لاستقبال 2.23 مليون زائر بريطاني عام 2023

المصدر: وام

توقعت أحدث التقارير المتخصصة في القطاع السياحي محافظة دولة الإمارات على مكانتها كأكثر الوجهات المفضلة في المنطقة للزوار البريطانيين، حيث تستعد لاستقبال نحو 2.23 مليون زائر بريطاني عام 2023، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 251,000 زائر، ثم عُمان 165,000 ويأتي خلفها كل من البحرين والكويت بـ 159,000 و5000 زائر على التوالي.

ووفقا للتقرير الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2020 فإن عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنسبة 22% بين عامي 2018 و2024، مدفوعا بزيادة عدد المسارات والرحلات الجوية المباشرة بين الوجهتين، وتوافر العروض والخصومات على أسعار تذاكر الطيران، وتزايد عدد المسافرين بهدف الترفيه.

وحسب البحث الصادر عن "كوليرز إنترناشيونال" شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي الذي يقام في الفترة ما بين 19 إلى 22 أبريل 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، فإنه من المنتظر أن تستقبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.8 مليون زائر بريطاني بحلول عام 2024، أي بزيادة 500,000 زائر عن عام 2018.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن معرض سوق السفر العربي 2019 ارتفاع عدد المندوبين والعارضين والزوار المهتمين بممارسة الأعمال التجارية وإبرام الصفقات مع المملكة المتحدة بنسبة 5%.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط.. " لطالما تميزت العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تاريخيا بالمتانة والاستقرار لاسيما في قطاع السفر والسياحة من المتوقع أن تتعزز هذه العلاقات وتحقق مزيدا من النمو خلال السنوات الأربع المقبلة على الرغم من التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة المتحدة حاليا بسبب عزمها الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 18.9% منذ 19 يونيو 2015.

ومن المنتظر أن يولّد هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار البريطانيين إلى المنطقة عائدات مالية في قطاع السياحة والسفر تقدر بنحو 6.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 34% عن عائدات عام 2018، ودائماً حسب البيانات الصادرة عن كوليرز إنترناشيونال.