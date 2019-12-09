«الإمارات دبي الوطني» يقرع جرس سوق دبي

المصدر: دبي- البيان

شهد سوق دبي المالي، احتفالية خاصة لقرع الجرس، بمناسبة إنجاز عملية إصدار وإدراج أسهم زيادة رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني، وقد قرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك جرس افتتاح السوق، بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويؤكد الإقبال الكبير من جانب المستثمرين محلياً وعالمياً للمشاركة في إصدار الأسهم الجديدة الثقة، التي يولونها للبنك، وكذلك لسوق دبي المالي منصة فعالة لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ استراتيجيات النمو وتوطيد الصلات بين شركاته المدرجة والمجتمع الاستثماري.

وحقق الاكتتاب نجاحاً لافتاً، إذ تمت تغطيته بنحو 2.8 مرة وبقيمة إجمالية بلغت 18 مليار درهم، بما في ذلك 11 مليار درهم من المستثمرين الأجانب بنسبة 62.6% من إجمالي المبالغ المكتتب بها.

وكان البنك قد طرح 758.8 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 8.5 دراهم للسهم بهدف زيادة رأس المال إلى 6,316.59 ملايين درهم. ويخطط البنك لاستخدام حصيلة الإصدار في تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم النمو والتطور المستقبلي لأعماله.

مساهم فاعل

وقال هشام عبد الله القاسم: «تمثل زيادة رأسمال البنك خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لترسيخ المكانة الرائدة للبنك كونه مساهماً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات وخارجها. ومما لا شك فيه أن النجاح اللافت الذي حققه إصدار الأسهم الجديدة يعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين في الدولة والعالم في نموذج عملنا المتميز والآفاق المستقبلية الواعدة للبنك».

وأضاف: «نود أن نشكر مساهمي البنك القدامى والجدد على حد سواء على ثقتهم ودعمهم الكبيرين ما كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا الإصدار، كما نتوجه بالشكر إلى سوق دبي لما قدموه من دعم ومساندة، ما أسهم في إنجاز عملية إصدار أسهم زيادة رأس المال بسلاسة وفعالية كبيرتين، خاصة مع الاستفادة من المقومات المتميزة لمنصته الإلكترونية المبتكرة للاكتتاب الأولي eIPO، والتي وفرت للمستثمرين إمكانية تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية المختلفة ما أسهم في سرعة إدراج وبدء تداول الأسهم الجديدة».

العلاقات الوطيدة

وقال عيسى كاظم: «يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم زيادة رأسمال البنك بما يكرس العلاقات الوطيدة التي تربط البنك بالسوق كونه من أوائل المؤسسات التي أدرجت أسهمها في السوق. إن هذه الخطوة تؤكد مجدداً على الثقة الكبيرة التي يوليها البنك تجاه السوق وما يوفره من بنية أساسية عالمية المستوى وخدمات متطورة يوفرها للشركات المدرجة وقاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة، الأمر الذي جعله الخيار المفضل دائماً للشركات الوطنية الرائدة سواء الراغبة في تنفيذ اكتتابات عامة جديدة أو الشركات المدرجة الراغبة في تنفيذ زيادات لرؤوس أموالها، ورفع هذا الإصدار الناجح إجمالي قيمة الأموال التي جمعتها الشركات المدرجة من خلال السوق عبر تاريخه إلى ما يزيد على 76 مليار درهم، بما يدلل على الدور الحيوي للسوق كمنصة فعالة لحشد السيولة اللازمة لتمويل استراتيجيات النمو ودعم خطط التنمية الاقتصادية في الدولة».

الأسهم الجديدة

تمت إضافة الأسهم الجديدة في حسابات المستثمرين لدى السوق اعتباراً من 28 نوفمبر الماضي، علماً بأن السوق شهد أيضاً تداول حقوق الاكتتاب في أسهم الأولوية لزيادة رأسمال البنك خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر، حيث جرى تداول 72.5 مليون حق بقيمة 192 مليون درهم.

وتولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المديرين المنظمين الأوائل ومديري الاكتتاب في ما يتعلق بحقوق الاكتتاب.