هيئة الأوراق المالية تكرّم 107 وسطاء ومحللين

المصدر: دبي - البيان

احتفل مركز التدريب والاختبارات المهنية بتأهيل 107 من الوسطاء والمحللين الماليين والعاملين بصناعة الخدمات المالية، الذين نجحوا في اجتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني للدورة 2018-2019 والتي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI.

وقام د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة -خلال حفل تكريم أقيم في مبنى الهيئة بدبي- بتوزيع شهادات اجتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني على 107 وسطاء ممن أنجزوا متطلبات البرنامج وأصبحوا مؤهلين للعمل في أسواق رأس المال بالدولة والعالم.

حضر حفل التكريم أعضاء مجلس أمناء مركز التدريب والاختبارات المهنية المشكل من محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالهيئة، والدكتور عبد الله محمد الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي – مستشارا أكاديميا للمجلس، وحسن السركال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، وعبد الله سالم النعيمي رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي، ومحمد علي ياسين (ممثلاً عن صناعة الخدمات المالية)، فضلاً عن ماثيو كاون المدير الإقليمي بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الأسواق المالية بالدولة وخارجها.

خطوات واسعة

وأكد د. عبيد الزعابي أنه بانضمام الدفعة الجديدة من الذين اجتازوا البرنامج يصبح إجمالي عدد المتأهلين في أسواق الدولة نحو 595 خريجاً، كما يكون مركز التدريب قد نجح في تأهيل 229 من إجمالي عدد الوظائف المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة بشركات الوساطة وشركات الاستشارات المالية والتحليل المالي البالغة 470، بنسبة تناهز 50% تقريباً.

وأعرب ماثيو كاون عن سعادته بتأهيل الدفعة الجديدة من الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول، ووجه التهنئة للذين تسلموا شهادات إنجاز البرنامج، متوقعاً أن يكون هذا الإنجاز عاملاً محفزاً لزملائهم والآخرين في مجال الخدمات المالية بالدولة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين أنجزوا البرنامج العام الحالي 107 أشخاص موزعين على النحو التالي: 8 ممثلي وسيط، 16 مدير تداول ومدير عمليات ومسؤول تقاص، 12 محللاً مالياً، 11 ضابط امتثال ومسؤول مكافحة غسل الأموال والمراقب الداخلي، و11 مسؤول إدارة المخاطر، و6 مديري استثمار/‏‏ رئيس استثمار، و43 مدير ترويج.

تم خلال فعاليات الحفل تكريم تسعة من المتميزين من الخريجين، كما تم تكريم الدكتور أنيس الصامت الأستاذ المشارك في الجامعة الأمريكية في الشارقة نظراً لجهوده.

وتم تكريم الفائزين في السحب الذي أُجرِي على قائمة المشاركين في الإجابة عن استبيان «ثقة المستثمرين» الذي أجرته الهيئة مؤخراً.