ميناء جبل علي بوابة لـ65 % من صادرات البوليمر من دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

تضطلع موانئ دبي العالمية، عبر منشأتها الرائدة «ميناء جبل علي»، بدور بارز في قطاع البتروكيماويات، كونه بوابة لأكثر من 65% من صادرات البوليمر من دول مجلس التعاون الخليجي. وعرضت الشركة إمكاناتها في هذا المجال خلال مشاركتها في منتدى «جيبكا» السنوي الرابع عشر الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي مؤخراً.

ومن أبرز ما عرضته موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات في الحدث الذي امتد لثلاثة أيام، قدرات الميناء على التعامل مع منتجات البتروكيماويات والكيماويات، بالإضافة إلى مركز الخدمات اللوجستي العالمي المتكامل الذي تقدمه مرافق ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

ويستفيد أكثر من 10 آلاف من مصنعي وتجار البتروكيماويات من الخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها المركز اللوجستي العالمي، كما أن جافزا هي مقر لأكثر من 500 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: مثّل منتدى جيبكا منصة مثالية لعرض إمكانات ميناء جبل علي المتقدمة في التعامل مع البضائع الأساسية. ومن المتوقع أن تسجل صناعة البتروكيماويات العالمية معدلَ نمو سنوي مركباً بنسبة 8.5 % حتى 2025.

وبفضل إمكانات المناولة الفائقة في مجال صادرات البوليمر، يسعى ميناء جبل علي إلى رفع مستوى المعايير نحو آفاق جديدة ليواكب النمو في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.