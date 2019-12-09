«دايكن الشرق الأوسط» توقع مذكرة تفاهم مع «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «دايكن» لحلول ومنتجات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد المتقدمة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، في سبيل تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كمركز حيوي للعمليات اللوجستية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال الزيارة التي قام بها محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لـ «جافزا»، إلى منشأة «دايكن» الجديدة في دبي.

وقال محمد المعلم: تعكس هذه الاتفاقية الثقة الكبيرة التي تضعها دايكن في قدرات جافزا لدعم وتنمية أعمالها. وفي إطار تخطيطها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعتقد أن دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح، وتنطلق من المكان الصحيح، وهو جافزا.

وبصفتنا الممكن الرائد للتجارة، ندرك جيداً أن نمو الأعمال يقوم على إمكانيات سلسلة التوريد العالمية. كما أن مرافقنا الرائدة في ميناء جبل علي وجافزا تمثل مركزاً فريداً ومتكاملاً للأعمال واللوجستيات لدعم الشركات العالمية التي تبحث عن بيئة تشغيلية فعّالة تساعد في تعزيز خططها الاستراتيجية.

وقال يوجي مياتا، رئيس ومدير عام شركة «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا»: تعتبر منشأتنا قاعدة عمليات لـ 250 موظفاً من وظائف المبيعات والصيانة، يعملون في بيئة مكتبية مفتوحة تماماً، وتقع على مساحة 22,000 متر مربع.