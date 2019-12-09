أبوظبي تستقبل 460 ألف سائح بحري الموسم الشتوي الحالي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تستقبل إمارة أبوظبي ما يناهز 460 ألف سائح بحري خلال الموسم الشتوي الحالي الممتد من أكتوبر وحتي أبريل المقبل، بالتزامن مع استقبال محطة أبوظبي للسفن السياحية، التابعة لموانئ أبوظبي، أمس الأحد، لسفن عملاقة بينها السفينة «بليسيما» المملوكة لشركة الملاحة البحرية «إم إس سي كروزز» في أول زيارة لها للمنطقة.

ويبلغ طول السفينة «بليسيما» نحو 315 متراً وتصل حمولتها الكلية إلى 171,598 طناً، وتتألف من 18 طابقاً فيما تتسع لنحو 5686 زائراً، ويتزامن وصولها مع استقبال المحطة لسفينتين سياحيتين أخريين في واحد من أكثر أيام الموسم السياحي 2019-2020 ازدحاماً مع وصول أكثر من 8 آلاف زائر في يوم واحد.

رحلات بحرية

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي أن وصول السفينة العملاقة «بليسيما» يبرز أهمية محطة أبوظبي للسفن السياحية ويلقي الضوء على مرافقها المتطورة وخدماتها العالمية المستوى والتي توفر تجربة سفر مميزة لمشغلي الرحلات البحرية والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزز مكانة أبوظبي على خارطة الرحلات البحرية.

وأضاف الشامسي أن اختيار «إم إس سي كروزز» لإمارة أبوظبي لتكون إحدى محطات موسم الشتاء الأول لهذه السفينة المتطورة، يعكس الشراكة الاستراتيجية القوية بين موانئ أبوظبي وهذه الشركة العالمية.

3 سفن عملاقة

وتوقعت نورة راشد الظاهري مديرة محطة أبوظبي للسفن السياحية، إن تستقبل إمارة أبوظبي نحو 460 ألف سائح بحري خلال الموسم الشتوي الحالي، مشيرة إلى ان الفترة الراهنة تشهد حالة من الزخم، حيث تستقبل محطة أبوظبي 3 سفن عملاقة في آنٍ واحد بواقع 8 آلالف سائح.

وأضافت الظاهري، في تصريحات للصحفيين أمس، أن السفينة «بليسيما» هي سادس أكبر سفينة في العالم وتحمل على متنها 4.5 آلاف سائح إضافة إلى طاقم مكون من 1500 فرد.

وأشارت إلى ميناء زايد من المتوقع أن يستقبل 155 رحلة خلال الموسم الشتوي البحري، بينما من المتوقع أن تستقبل المحطة الإضافية في صير بني ياس حوالي 70 رحلة، موضحة أن الجنسيات الأوروبية وخصوصاً الألمان هما الأكثر زيارة إلى أبوظبي عبر الرحلات البحرية.

وذكرت الظاهري أن محطة أبوظبي للسفن أطلقت خدمة جديدة تتضمن توصيل أمتعة المسافرين على متن السفن السياحية في ميناء زايد إلى الأماكن التي يحددونها، مثل المطار، حيث تغطي هذه الخدمة مدينة أبوظبي وخارجها، بما يتيح للمسافرين حرية التنقل بيسر وسهولة حاملين فقط أمتعتهم الشخصية.

وأضافت أن المحطة تعاقدت مع الشركة العالمية لإدارة خدمات الأمتعة «بكجمنت» لتقديم خدماتها للمسافرين القادمين لدولة الإمارات عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد.

معالم سياحية

من جانبه، قال جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروزز»، إن أبوظبي تعد وجهة سياحية رئيسية لرحلاتنا البحرية في منطقة الخليج، موضحاً أن سفينة إم إس سي بليسيما سترسو في محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد في 17 مناسبة مختلفة ضمن جدول رحلاتها الشتوية، حاملة على متنها آلاف السياح التواقين للاستمتاع بالمعالم السياحية والثقافية لعاصمة دولة الإمارات.

رحلات

تزامن وصول السفينة «بليسيما» مع رسو كل من السفينة «أزمارا كويست» التي تديرها شركة «أزمارا كروزز» للرحلات السياحية البحرية، والسفينة «إم إس نوتيكا» التابعة لشركة «أوشنيا كروزز» في محطة أبوظبي للسفن السياحية. ويبلغ طول كل من السفينتين حوالي 181 متراً وتضم كل منهما 11 طابقاً، ويمكن للسفينة «أزمارا كويست» أن تستوعب ما يصل إلى 686 مسافراً في حين تصل سعة «إم إس نوتيكا» إلى 824 مسافراً.