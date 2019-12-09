8.8 مليارات إيرادات فنادق دبي وأبوظبي في 9 أشهر

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي وأبوظبي إلى نحو 8.84 مليارات درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغ حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي، خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، 6.68 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أفادت أن عدد الليالي الفندقية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري وصل إلى 23.12 مليون ليلة.

في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 289 درهماً. وارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 5.6%، ووصل متوسط إقامة الزائر خلال الرحلة إلى 3.4 ليالٍ، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 393 درهماً.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن إيرادات الغرف الفندقية في العاصمة وصلت إلى 2.16 مليار درهم، وبلغ متوسط فترة الإقامة للفرد منذ بداية العام الجاري نحو 2.6 ليلة بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وصلت الإيرادات الكلية للفنادق في العاصمة لنحو 4 مليارات درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.