«طيران الإمارات» إلى مكسيكو سيتي اليوم عبر برشلونة

المصدر: دبي ــ رامي سميح

تطلق «طيران الإمارات» اعتباراً من اليوم الخدمة اليومية الجديدة من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي، عبر مدينة برشلونة الإسبانية، بعدما أعلنت مؤخراً توسيع اتفاقية الإنترلاين مع «إنترجت إيرلاينز»، ما يفتح خطوطاً ووجهات جديدة أمام المسافرين بين المكسيك ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وما بعدهما.

وأكدت الشركة في إفادة لــ«البيان الاقتصادي» أنه يمكن لعملاء إنترجت إيرلاينز بدء حجز رحلاتهم عبر موقعها أو وكالات السفر عبر الإنترنت OTA أو وكلاء السفريات، مستفيدين من راحة حجز تذكرة واحدة مع سياسة إيصال الأمتعة إلى الوجهة النهائية.

وبموجب الاتفاقية الموسعة، يمكن لركاب طيران الإمارات، باستخدام تذكرة واحدة، مواصلة سفرهم بسلاسة عبر مكسيكو سيتي على رحلات إنترجت إلى أي من الوجهات التالية: ليون/‏ غواناخواتو، كولياكان، كانكون، تشيهواهوا، غوادالاخارا، ميريدا، مونتيري، بويرتو فايارتا، تامبيكو، توكستلا غوتيريز، تيجوانا وفيلاهيرموسا. كما سيتمكن عملاء إنترجت من السفر بسهولة عبر دبي إلى وجهات طيران الإمارات في الشرق الأوسط وإسبانيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وشمال إفريقيا.

وتعمل إنترجت إيرلاينز انطلاقاً من مقرها الرئيس في مكسيكو سيتي، وتنقل 14 مليون راكب سنوياً داخل المكسيك، وعلى خطوطها إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى في أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث تخدم 55 وجهة في 10 دول.