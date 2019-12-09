إطلاق أكبر مطبخ مركزي في رأس الخيمة بدعم من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

تم أمس وضع حجر الأساس للمطبخ المركزي لمشروع «ليالٍ عربية»، أحد مشاريع الشباب الأعضاء في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والتي تعمل في قطاع الضيافة، على أرض تم تخصيصها بدعم من قبل المؤسسة لصاحب المشروع تبلغ مساحتها 40000 قدم مربعة في منطقة «سيح البانة» برأس الخيمة.

ويتكلف المشروع ما يقارب 12 مليون درهم. وتصل القدرة الإنتاجية إلى 20 ألف وجبة يومية تخدم 6 مجالات، وهي تموين الشركات والمؤسسات، وبوفيهات الحفلات، والولائم المنزلية، ومحال التجزئة، والحفلات والمناسبات الفاخرة، إضافة إلى تموين المؤتمرات، ويغطي المطبخ المركزي الجديد الذي يعد الأكبر في رأس الخيمة كافة المناطق الشمالية والساحل الشرقي في الدولة، حيث يبعد ساعة واحدة عن الفجيرة ودبي، و45 دقيقة عن الشارقة وعجمان وأم القيوين، و20 دقيقة عن وسط إمارة رأس الخيمة.

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المؤسسة توفر الدعم لأصحاب المشاريع في مختلف المجالات، بهدف تعزيز وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعداد تقييم دوري لها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، وتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع.

وأكد عمر بن جمعة، صاحب مشروع «ليالٍ عربية» للضيافة، أن المشروع يعكس الدعم اللامحدود، الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، للقطاع الخاص في الإمارة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومنحه الأولوية لدعم وتعزيز مشاريع الشباب المواطنين في الإمارة.