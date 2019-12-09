وكالة «كونتيننتال» تمدّد شراكتها مع «الإماراتية للإطارات العالمية» حتى 2023

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كونتيننتال الألمانية للإطارات والتقنيات والصناعات المغذية للسيارات إعادة تعيين شركة الإماراتية للإطارات العالمية وكيلاً حصرياً لمنتجات كونتيننتال في دولة الإمارات مع تمديد فترة الشراكة لغاية 31 ديسمبر 2023.

وتم توقيع العقد الجديد خلال حفل خاص أقيم في أبوظبي، حضره كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط، وخليفة المسعود، مدير مجموعة عبد الله المسعود وأولاده - المجموعة الأم لشركة الإماراتية للإطارات العالمية، كما حضر المناسبة جون - أندر غارسيا، المدير الإقليمي لدى كونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشون سميث، مدير عام الإماراتية للإطارات العالمية.

ويُعدُّ توقيع هذه الاتفاقية الجديدة الخطوة الأحدث من ضمن سلسلة من التطوّرات التي شهدت على تعزيز العلامة التجارية الألمانية لمستويات الدعم الكبير الذي توفره لصالح العملاء في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وباقي دول الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت «كونتيننتال» بافتتاح مستودع جديد لقطع الغيار في منطقة جبل علي بدبي، الأمر الذي يمكّن تزويد منافذ البيع بالتجزئة بإطارات سيارات الركّاب والمركبات التجارية بشكل أسلس.

وجاء هذا بعد الإطلاق الناجح السنة الماضية لمجموعة الجيل السادس الجديدة من الإطارات، والتي تم تطويرها خصّيصاً للمنطقة.