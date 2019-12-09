«العربية» أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

المصدر: الشارقة- البيان

حققت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنجازاً جديداً بنيلها لقب «أفضل شركة طيران اقتصادي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من موقع AirlineRating.com للتميز في قطاع الطيران.

ويقوم بتحكيم جوائز التميز في قطاع الطيران 7 محررين، يتمتعون بخبرات واسعة للغاية في هذا المجال؛ وذلك وفقاً لـ 12 معياراً يشمل عمر الأسطول، وآراء المسافرين، والربحية، والتصنيف الاستثماري، وعروض المنتجات، وعلاقات طاقم العمل. ويؤكد هذا التكريم مكانة الشركة خياراً مفضلاً في المنطقة للسفر الجوي منخفض التكلفة.

قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة العربية للطيران»: «يعتبر فوزنا بلقب «أفضل شركة طيران اقتصادي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا دليلاً آخر يؤكد تركيزنا على تقديم القيمة الاستثنائية لعملائنا بالاستناد إلى أرقى معايير الخدمة. ويعود هذا التقدير إلى التزام وتفاني فريق عمل العربية للطيران، الذي يبذل دوماً قصارى جهده لإضافة القيمة إلى مسافرينا.

وتسير «العربية للطيران» رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في 50 دولة انطلاقاً من أربعة مراكز عمليات في دولة الإمارات والمغرب ومصر. وبهدف تعزيز أسطولها، طلبت الشركة مؤخراً شراء 120 طائرة «إيرباص A320»؛ وهي من أضخم الطلبيات المبرمة في المنطقة للحصول على الطائرات ذات الممر الواحد.