حفل «إس آند بي غلوبال» تفوز بجائزة «أفضل وكالة للتصنيف الائتماني»

المصدر: دبي- البيان

حصدت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية جائزة «أفضل وكالة للتصنيف الائتماني»، خلال حفل توزيع جوائز «بانكر ميدل إيست» للعام 2019، الذي أقيم مؤخراً في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي. ومع حصول وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» هذه الجائزة تكون قد توجت هذا العام بسلسلة من النجاحات الكبيرة، بعد أن حصلت خلال العام على ثلاث جوائز أخرى وهي: جائزة «أفضل وكالة للتصنيف الائتماني الإسلامي» في فعالية جوائز أخبار التمويل الإسلامي، وجائزة «أفضل وكالة للتصنيف الائتماني الإسلامي» في فعالية جوائز المال والأعمال الإسلامية، وجائزة «أفضل وكالة للتصنيف الائتماني الإسلامي»، خلال فعالية جوائز التمويل الإسلامي العالمية.

وقال هادي ملكي، الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة: يتوج هذا التكريم عاماً آخر من النجاح لوكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية، ونتطلع قدماً إلى المزيد من الازدهار والنجاح في المستقبل.

ويعتبر الحفل السنوي لتوزيع جوائز «بانكر ميدل إيست» هو الحدث الأكبر في المنطقة المخصص لتكريم المؤسسات المصرفية والمالية المتميزة، التي تسهم في تطوير القطاع المالي والبيئة الاقتصادية للمنطقة.