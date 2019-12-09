«اقتصادية الشارقة» تصدر «تقرير رخص الأعمال»

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية الإصدار الخامس لتقرير رخص الأعمال، تحت عنوان «المؤشرات الاقتصادية للأعمال في إمارة الشارقة للعام 2018»، والذي يعد الإصدار الأهم اقتصادياً لدائرة التنمية الاقتصادية والمتعلق بالوضع الاقتصادي وحركة المنشآت في الإمارة وتوجهات رأس المال، بالإضافة إلى كل المتغيرات المرتبطة بالتراخيص مع مؤشرات الإصدار والتجديد والقطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ويشمل التقرير بيانات مهمة منها وجود 68,000 رخصة فاعلة أو نشطة في الإمارة منها نحو 44,000 رخصة تجارية و21,000 رخصة مهنية و2,600 منشأة صناعية بالإضافة إلى رخص اعتماد والتي تقدر بحوالي 600 رخصة إلى جانب الرخصة الجديدة وهي رخص المتاجرة الإلكترونية، والتي استحدثتها الدائرة لفتح المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وهو العمل الذي تسير عليه الدائرة منذ سنوات لتوسيع العمل الاقتصادي في الإمارة مثل استحداث أنشطة بيع المأكولات من خلال السيارات المتنقلة، وأنشطة أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي الموقر لتوسيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية واقتصاد الإمارة.