«رُوّاد» تناقش التعاون مع مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك لدعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال في الإمارة.

ترأس الوفد الزائر خالد الهاجري عضو مجلس إدارة «رُوّاد» رئيس اللجنة التنفيذية، وبمشاركة حمد المحمود مدير المؤسسة، وفاطمة الزرعوني رئيس قسم المتابعة بإدارة المشاريع. وكان في استقبال الوفد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد خالد الهاجري حرص مؤسسة «رُوّاد» على تعزيز الشراكة مع المجمع لتبني وتنفيذ مبادرات نوعية من شأنها دعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وإيجاد مجالات جديدة للمشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة التي يطلقها الشباب الإماراتي وبما يتوافق مع التوجهات الجديدة في مجال التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والخدمات المستدامة.