«دبي الصناعية» تكرّم شركاء أعمالها خلال الحفل السنوي

المصدر: دبي - البيان

أقامت مدينة دبي الصناعية، أحد أكبر المراكز الصناعية في دبي والمنطقة، والتابعة لمجموعة «تيكوم»، حفل العشاء السنوي الخامس للاحتفاء بإنجازات شركاء الأعمال التي تم تحقيقها خلال العام. حضر الحدث الذي أقيم في فندق أرماني- دبي، عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، والمديرون التنفيذيون لمجمعات أعمال المجموعة ودوائرها، واستضاف شركاء الأعمال في مدينة دبي الصناعية.

وخلال الأمسية، شاركت إدارة مدينة دبي الصناعية ضيوفها برؤيتها الطموحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية لدبي، خصوصاً في ضوء التطورات الصناعية والرقمية المتسارعة، كما تم توزيع جوائز لتكريم أبرز الإنجازات في عام 2019.

واستعرض سعود أبو الشوارب المشاريع والتطورات الجديدة القائمة في مدينة دبي الصناعية، وأشاد بمستوى التعاون والشراكة مع شركاء الأعمال، ولفت إلى التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية لشركاء الأعمال من تطوير البنية التحتية المستمر ودعم مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون والشراكة ما بينهم من مصنعين وموفري خدمات لوجستية وتجار يعملون في مدينة دبي الصناعية.

وخلال الحدث، كرمت إدارة مجموعة تيكوم ومدينة دبي الصناعية شركاء الأعمال ذوي الإنجازات اللافتة خلال عام 2019، حيث حصلت شركة «ستاندرد كاربت إندستريز» على جائزة التكنولوجيا المبتكرة في الصناعة، فيما تم تكريم شركة «إنفايروسيرف» عن فئة البيئة والاستدامة.

وحصلت شركة «دانا ستيل إندستري» على جائزة أفضل تصميم لمصنع، في ما حصلت شركة «جلوبال شيبينغ آند لوجيستكس» على جائزة البنية التحتية الذكية، و«بوند انتيريرز» على جائزة الآليات المتقدمة.

كما تم تكريم مركز «سافاير مول» للدعم عبر مراكز بيع التجزئة، وحصلت «الشيراوي لإدارة المنشآت» على جائزة الدعم المتواصل لفعاليات مدينة دبي الصناعية عبر السنوات. وأخيراً، تم تكريم «نور دبي»، و«الجابر للنظارات» و«مستشفى راشد» بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات.