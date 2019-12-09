«الفجيرة الوطني» ينقل مركز عملياته في العين

المصدر: العين - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نقل فرعه في العين إلى مبنى «رويال» في شارع زايد بن سلطان، وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي البنك المستمرة لتوفير خدمة ملائمة للعملاء في العين والدولة ككل، وهي تعقب إعلان البنك الأخير عن نقل فرع الشارقة مع تركيزه على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة في مختلف المناطق الجغرافية.

وسيتم التركيز بشكل خاص على المؤسسات المزدهرة في العين، حيث سيقدم البنك من خلال فرعه الجديد الدعم اللازم للعملاء، ويلبي الاحتياجات المالية للشركات عبر مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل حلول التمويل التقليدية والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، سيضع الفرع الجديد مجموعة خدمات شاملة بمتناول قاعدة عملائه المتنامية من الأفراد بحيث يقدم لهم تجربة استثنائية.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي للبنك: «يعدّ الفرع الجديد خير دليل على جهود البنك المتواصلة نحو توفير خدمة استثنائية لعملائه، فيما يستمر في ترسيخ مكانته كالبنك المفضّل في الإمارات لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء».

يشار إلى أنّ لبنك الفجيرة الوطني 18 فرعاً في الإمارات بما في ذلك وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، ويمتدّ الفرع الجديد على مساحة تناهز الـ2500 متر مربّع، حيث سيوفر خدمات إلكترونية متاحة على مدار الساعة.