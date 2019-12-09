الإمارات تشارك في اجتماع فض المنازعات

المصدر: القاهرة- وام

تشارك الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية.

يترأس وفد الدولة خلال الاجتماع عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين المقترح الخاص بلائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي أعدته الأمانة العامة الجامعة العربية ضمن الإطار التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2018.

وتنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمت دعوة لجنة خبراء قانونيين لتطوير اللائحة وذلك بهدف مراجعة اللائحة الحالية وإعداد مشروع لائحة بالقواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقدمت اللجنة الشكر للإمارات ومصر والمغرب على إعداد المقترح الخاص باللائحة.