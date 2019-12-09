«جمعية إدارة المرافق» تدعو إلى تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

شدّدت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» على أهمية تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ضمن قطاع إدارة المرافق من خلال التركيز على مجالات التمكين والتطوير والتدريب باعتبارها دعائم أساسية لتأهيل كفاءات بشرية قادرة على دفع مسار نمو واستدامة إدارة المرافق بما يتواءم مع احتياجات التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال «ملتقى تواصل»، الذي نظمته «اللجنة الاستراتيجية الفرعية لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» أمس، بعنوان «قيمة رأس المال البشري والتدريب في قطاع إدارة المرافق» الاستجابة السريعة لحوادث الحريق. وقيمة رأس المال البشري وذلك في «منتجع وسبا شيراتون - الشارقة».

جاء ذلك في إطار التّعاون المثمر مع «هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة» وبرعاية «معهد سلامة للتدريب الوقائي» و«نظام أمان» وشركة «أحلى جوّ».

وأكّد الحضور أهمية تدريب الكوادر الإدارية والعمّالية لتطبيق أحدث المفاهيم المبتكرة وأعلى المعايير العالمية التي من شأنها النّهوض بالقطاع الحيوي ليكون رافداً رئيساً من روافد الاقتصادات الخليجية، في وقتٍ تفيد فيه التقديرات بوصول حجم قطاع إدارة المرافق حالياً إلى نحو 37 مليار دولار في منطقة الخليج العربي.