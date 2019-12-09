موانئ دبي العالمية تدعم الخدمات اللوجستية للعاصمة الإدارية المصرية

المصدر: القاهرة- البيان

أبرمت «موانئ دبي العالمية ــ السخنة» مؤخراً اتفاق شراكة ثلاثياً مع شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريشن» («سي إس سي إي سي»)، و«تشاينا أوشن شيبينج كومباني» («سي أو إس سي أو»)، لتصبح مركزاً للخدمات اللوجستية لجميع الواردات من مواد البناء التي ستُستخدم في تشييد المنطقة التجارية والمالية المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

وستستفيد شركة «سي إس سي إي سي»، وهي أكبر تكتل للإنشاءات في الصين والشركة المسؤولة عن تطوير المنطقة التجارية والمالية المركزية للعاصمة الجديدة، وكجزء من الاتفاق، من الموقع المتميز للسخنة وقربها من العاصمة الجديدة، ومن شبكة متقدمة للربط البري وعبر السكك الحديدية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للميناء بالقرب من مدخل قناة السويس على البحر الأحمر التي تعد البوابة الرئيسة لآسيا وأوروبا وغيرها من الأسواق الدولية.

وتشتمل «موانئ دبي العالمية - السخنة» على منشأة مخصصة لتلبية متطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية لشركة «سي إس سي إي سي»، وستساعد المنشأة المزمع إنشاؤها في الحوض رقم 2 على دعم أعمال شركة «سي إس سي إي سي».

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا: توفر الشراكة مع «تشاينا ستيت كونستركشن إنجينيرنج كوربوريشن» و«تشاينا شيبينج كومباني» الفرصة لـموانئ دبي العالمية ــ السخنة لتوسيع دورها في دعم اقتصاد مصر من خلال كونها الميناء الحصري لجميع الشحنات الخاصة بالمنطقة التجارية والمالية المركزية، وبالتالي للشركات التي ستقيم مقار لعملياتها في العاصمة الجديدة.

وأضاف: كوننا بوابة تجارية رئيسة لمصر، فإننا نتطلع للاستفادة من قدرات موانئ دبي العالمية في مناولة البضائع التي تمر عبر هذا الطريق التجاري المهم بين الشرق والغرب.

جرى التوقيع في مقر شركة سي إس سي إي سي في العاصمة الجديدة بالقرب من القاهرة، وحضره آجاي سينج، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية - السخنة؛ وعليا جمّال، المدير التجاري لشركة موانئ دبي العالمية - السخنة؛ وتشانغ ويكاي، المدير العام لشركة سي إس إي سي مصر؛ وتيانغ دونغ، نائب رئيس شركة سي أو إس سي أو شيبينج أوروبا؛ ولين جي، رئيس مجلس الإدارة؛ وفان جو، المدير العام لشركة سي أو إس سي أو مصر.