«إلينغتون» تستقطب اهتمام السعوديين

المصدر: دبي - البيان

استقطبت «إلينغتون العقارية»، شركة التطوير العقاري، اهتمام المستثمرين السعوديين على مشاريعها في دبي. وتجلى ذلك في النجاح الذي حققه رابع معارضها العقارية في المملكة العربية السعودية.

وتم تنظيم المعارض في كل من الرياض وجدة، لتسليط الضوء على «ويلتون بارك ريزيدنسز»، أحدث مشاريع «إلينغتون العقارية».

ويمتاز مشروع «ويلتون بارك ريزيدنسز» بموقعه الحيوي في منطقة «ميدان» بمدينة محمد من راشد، وتحيط به الحدائق الخضراء. ويعتبر المجمع وجهة مثالية لسكن العائلات، إذ يبعد 5 دقائق فقط عن «برج خليفة»، و12 دقيقة عن مطار دبي الدولي. ويضم «ويلتون بارك ريزيدنسز» خيارات سكنية متنوعة.

وقالت بولا وهبة، رئيس استراتيجية الأعمال في «إلينغتون العقارية»: تستقطب مشاريعنا اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين السعوديين بشكل مستمر. ومن هذا المنطلق، قمنا خلال فترة زمنية قصيرة بتنظيم أربعة معارض عقارية في المملكة العربية السعودية، في ضوء المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مفضلة للمواطنين السعوديين، ولا سيما مع قرب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي».