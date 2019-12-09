111 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر

المصدر: أبوظبي - وام

واصل مؤشر استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر نهجه الصاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى 111.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 27.5% مقارنة مع 87 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وشكلت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر 17.6% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية، وذلك بحسب الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي وأظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تتصدر المركز الأول وبقيمة بلغت 69.9 مليار درهم.

وتفصيلاً تظهر الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 65.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها في مصر نحو 46 مليار درهم. وتصدرت السعودية قائمة أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية وبواقع 11.8 مليار درهم (22%) تلاها المملكة المتحدة بقيمة 8.5 مليارات درهم (13.9%).

من ناحية أخرى، فإن الانخفاضات الثلاثة الأكبر في درجة الانكشاف على الأصول الأجنبية على أساس ربع سنوي تمثلت في جزر كإيمان بقيمة 3.9 مليارات درهم وبنسبة 10.1% تلتها الهند بقيمة 1.5 مليار درهم (6.7%) ومصر بواقع 1.4 مليار درهم (5%).