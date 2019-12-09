مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 102 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و90 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112.8 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق على صعيد عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 21 مليون درهم تلتها منطقة البدع بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.6 مليار درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 1.1 مليار درهم و34 رهن فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 779 مليون درهم.