«طيران الإمارات» تطلق رحلتها من دبي إلى مكسيكو سيتي

المصدر: دبي – رامي سميح

تطلق «طيران الإمارات» اعتباراً غداً الخدمة اليومية الجديدة من دبي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، عبر مدينة برشلونة الإسبانية بعدما أعلنت مؤخراً توسيع اتفاقية الإنترلاين مع "إنترجت إيرلاينز" ما يفتح خطوطاً ووجهات جديدة أمام المسافرين بين المكسيك ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وما بعدهما.

وأكدت طيران الإمارات لـــ «البيان الاقتصادي»، إنه يمكن لعملاء إنترجت إيرلاينز بدء حجز رحلاتهم عبر موقع طيران الإمارات أو وكالات السفر عبر الإنترنت OTA أو وكلاء السفريات، مستفيدين من راحة حجز تذكرة واحدة مع سياسة إيصال الأمتعة إلى الوجهة النهائية.

وبموجب الاتفاقية الموسعة، يمكن لركاب طيران الإمارات، باستخدام تذكرة واحدة، مواصلة سفرهم بسلاسة عبر مكسيكو سيتي على رحلات إنترجت إلى أي من الوجهات التالية: ليون/ غواناخواتو، كولياكان، كانكون، تشيهواهوا، غوادالاخارا، ميريدا، مونتيري، بويرتو فايارتا، تامبيكو، توكستلا غوتيريز، تيجوانا وفيلاهيرموسا. كما سيتمكن عملاء إنترجت من السفر بسهولة عبر دبي إلى وجهات طيران الإمارات في الشرق الأوسط وإسبانيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وشمال أفريقيا.

وتعمل إنترجت إيرلاينز انطلاقاً من مقرها الرئيس في مكسيكو سيتي، وتنقل 14 مليون راكب سنوياً داخل المكسيك وعلى خطوطها إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى في أميركا الوسطى والجنوبية، حيث تخدم 55 وجهة في 10 دول.