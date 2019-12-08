انطلاق موسم الهدايا بدبي 12 ديسمبر

المصدر: وام

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية "موسم الهدايا" خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري وتستهدف منح الزوار والمقيمين الفرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية و روح العطاء التي يتميز بها هذا الموسم .

و تشهد مراكز التسوق حول المدينة في هذه الفترة العديد من الأنشطة الاحتفالية والفعاليات إضافة إلى العروض الترويجية.

وأعرب أحمد الخاجة المدير التنفيذي للمؤسسة عن سعادته بالإعلان عن فعالية موسم الهدايا بنسختها الأولى و التي تتزامن مع موسم الأعياد وفترة التخفيضات العالمية .. وقال: " تمنح هذه الفعالية الفرصة للمتسوقين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والحصول على الهدايا للعائلة والأصدقاء قبل حلول فترة الأعياد".