مليارا درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 102 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضى بقيمة 200 مليون درهم و 90 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 200 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112.8 مليون درهم فى منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة جبل على الصناعية الأولى.

و قد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة البدع بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وثالثة فى جبل على الصناعية الأولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة جميرا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 و أخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.6 مليار درهم منها 18 رهونات أراضى بقيمة 1.1 مليار درهم و 34 رهونات فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 1 مليون درهم وأخرى فى منطقة جميرا الاولى بقيمة 779 مليون درهم.