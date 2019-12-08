كيلومتر مربع في إكسبو 2020 مجهز بالكامل بتقنيات الجيل الخامس

المصدر: دبي- ابراهيم توتونجي

يحظى "إكسبو 2020" باهتمام كبير من قبل منظمي الاتصالات ومشغليها والمستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بتقنيات الجيل الخامس.

وقد كشف مسؤول رفيع في قطاع الاتصالات في دبي اليوم أن "إكسبو 2020" سيكون أول كيلومتر مربع يطبّق الجيل الخامس تطبيقاً تجارياً كاملاً بنسبة 100%.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير هام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات في الامارات أمام حشد كبير من المشاركين في "مؤتمر الإمارات للجيل الخامس": ادعو الجميع ليعيش تجربة غير مسبوقة تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" علماً بأن إكسبو 2020 سيكون أول كيلومتر مربع يطبّق الجيل الخامس تطبيقاً تجارياً كاملاً بنسبة 100%.

وصرح للبيان: على مساحة كيلومتر مربع سوف يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية والثابتة وأيضا السيارات ذاتية التنقل وتطبيقات أخرى من الاستفادة من تغطية كاملة للجيل الخامس.

وكان المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، قد أعلن في وقت سابق للبيان إنجاز ما يقارب من 200 محطة للجيل الخامس مخصصة لموقع «إكسبو» وذلك بنهاية الربع الأول من العام المقبل تشمل محطات داخلية وخارجية مع عدة ترددات ونطاقات متوافقة ليكون المعرض الأول والأذكى والأكبر والأسرع عالمياً من حيث التغطية بتقنية الاتصال، وذلك حسب الخطة الزمنية المتفق عليها مع «إكسبو 2020».

سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات #للبيان "الثورة القادمة هي ثورة البيانات السريعة وهي توصيل ملايين الأجهزة في شبكة واحدة وهي الجيل الخامس" @TheUAETRA #UAE5G #مؤتمر_الإمارات_للجيل_الخامس#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RNvO5zfhxg — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2019