الاتحاد الدولي للاتصالات: دبي الأكثر تأهلا لقيادة الجيل الخامس في المنطقة

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

وصف مسؤول دولي في الاتصالات دبي بأنها "المدينة الأمثل في الشرق الأوسط لقيادة ثورة الاتصالات المقبلة المسماة بالجيل الخامس، كونها مدينة ذكية وتهتم بقياس مؤشرات الأداء للتكنولوجيا، ضمن رؤية الإمارات لنشر هذه التقنية على مستوى الدولة".

وقال هولن زهاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، على هامش "مؤتمر الإمارات للجيل الخامس" الذي نظمته "هيئة تنظيم الاتصالات" في دبي:" أطلب من الجميع الاستثمار في الجيل الخامس وخاصة في النواحي غير التقليدية التي لا تجذب المشغلين. على الجميع أن يكون غير متخلفا عن الركب. لدينا فرص اليوم ان نربط ليس فقط الأشخاص ولكن المجموعات والدول عبر الجيل الخامس".

وأضاف:" هناك فرصة كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة على سبيل المثال، وعلى القطاع الخاص والصناعات أن تهتم بذلك.. وأجد أن الإمارات تقود جهودا كبرى في هذا المجال".

وذكّر بأن الإمارات لطالما كانت سباقة متذ السبعينات في قيادة جهود الارتقاء بواقع الاتصالات في المنطقة، بالعام 2012 مع الجيل الرابع واليوم مع الجيل الخامس.