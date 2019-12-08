قريبا.. عودة قوية لنوكيا عبر شبكات الجيل الخامس!

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

كشفت مسؤولة عالمية في شركة "نوكيا" للبيان أن الشركة تخطط لعودة قوية إلى سوق الاتصالات، ليس عبر الهواتف الذكية، وإنما عبر الشبكات اللاسلكية وتقنيات الجيل الخامس.

وقالت جين ريغارد، رئيس الشبكات اللاسلكية المخصصة في نوكيا خلال مؤتمر الإمارات للجيل الخامس بدبي، إن الشركة تتعامل مع حكومات وشركات ضخمة في العالم لتجهيزها لثورة الجيل الخامس من الاتصالات، وأنها تعتبر تنافسية مقارنة بلاعبين آخرين في السوق.

وكانت نوكيا مؤخرا قد أعلنت رسميًا عن استحواذها على شركة Unium المُتخصّصة في مجال تطوير موزّعات الإشارة اللاسلكية، وهذا لدفع عجلة تطوير هذا النوع من الأجهزة في المنازل.

ونجحت شركة Unium في الآونة الأخيرة في تطوير شبكات تعتمد في بُنيتها على شبكات Mesh التي تضمن توزيع الإشارة بنفس الجودة على مساحات واسعة من المكان، مثل المنازل، دون أن تتأثّر بالجدران السميكة أو الإشارات اللاسلكية الواردة من مصادر أُخرى.

هواتف ذكية

وعلى الرغم من تراجعها الكبير في مجال الهواتف الذكية، الا أن نوكيا أعلنت عن إطلاق هاتف جديد يدعى Nokia 9.1 PureView، يدعم شبكات هواتف الجيل الخامس G5، وذلك في الربع الثاني من العام المقبل 2020. ويتميز بوجود 5 كاميرات خلفية موجودة خلف الجهاز لتمنح المستخدمين صوراً بجودة أفضل.

ويمكن لمستخدم الهاتف الجديد، تحميل فيلم بدقة كبيرة خلال لحظات، حيث تمتاز شبكة الجيل الخامس التي يدعمها الهاتف، بسرعة تصل إلى 20 غيغا بت في الثانية الواحدة.