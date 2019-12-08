500 مشاركا في دبي يناقشون الثورة القادمة في عالم الاتصالات

المصدر: دبي- ابراهيم توتونجي

تواكب "البيان" فعاليات "مؤتمر الإمارات للجيل الخامس" الذي ينطلق اليوم من دبي بحضور اكثر من 500 مشاركا من كل دول العالم.

ويفتتح حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بعد قليل، فعاليات اليوم الاول للمؤتمر الذي يستمر ليومين، مقدما نظرة عامة لمستقبل تقنية الجيل الخامس.

وعلمت "البيان" ان من ضمن ما سيكشفه المنصوري للحضور جهوزية اكسبو 2020 الكاملة عبر استيعابه لشبكات الجيل الخامس، كما ستحدد كلمته النسب الدقيقة لتغطية الجيل الخامس على مستوى الامارات.

وتعد شبكة الجيل الخامس الممكن الأساسي الذي ستعتمد عليه التقنيات فائقة التطور ضمن المنظومة التكنولوجية الثورية الحديثة التي تسمى اصطلاحاً بالثورة الصناعية الرابعة، حيث تتيح الـ 5G مقدرات متطورة للتواصل تتميز بالسرعات الكبيرة وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، وهي بدورها تمكن لاستخدامات عديدة تمس كافة أوجه الحياة مثل القطاعات الصحية

والتعليمية، وقطاع الترفيه مثل البث الفوري المباشر لمقاطع الفيديو (live streaming) بجودة وسرعة عاليتين، وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز (VR/AR)، وألعاب الفيديو المباشرة عبر الانترنت بالحوسبة السحابية (Cloud Gaming) والمركبات ذاتية القيادة والتواصل بين الأجهزة (IoT) والتسوق الذكي وغيرها.