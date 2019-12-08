«ايه. تي. كيرني»: الإمارات حاضرة في ثلاثة من أهم التوقعات للعام الجديد

المصدر: دبي ــ البيان

أوردت شركة «ايه. تي. كيرني» الأمريكية للاستشارات الإدارية المتعلقة بقرارات الحكومات والرؤساء التنفيذيين اسم دولة الإمارات، ضمن ثلاثة من أهم 10 تنبؤات للعام المقبل.

وأصدر «المجلس العالمي لسياسات الأعمال»، التابع للشركة تقريراً أمس يتضمن أهم 10 تنبؤات تستشفها الشركة للعام الجديد، وذلك بمناسبة قرب انقضاء العام الجاري.

وورد اسم الإمارات في التوقع الخامس، والذي يتنبأ فيه التقرير بأن تتجاوز القيمة الإجمالية لسوق المنتجات الحلال حول العالم 2.5 تريليون دولار في 2020. وأفاد التقرير بأن الإمارات كانت من الدول الرائدة في نشر ثقافة المنتجات الحلال حول العالم، وتوقع بأن تواصل الإمارات هذا الدور الريادي خلال العام المقبل.

كما ظهر اسم الإمارات في التنبؤ السابع والخاص بانتشار القواعد المتعلقة بخصوصية البيانات في مختلف دول العالم خلال 2020، خاصة بعد أن وضع «الاتحاد الأوروبي» معايير عالمياً في هذا الشأن. وأفاد التقرير في هذا التنبؤ بأن الإمارات تدرس إصدار قانون خاص بها لحماية خصوصية البيانات.

وأخيراً، كانت الإمارات حاضرة بقوة في التوقع العاشر والأخير، والخاص بازدهار صناعة الفضاء العالمية، فذكر التقرير أن الإمارات ستساهم على نحو مؤثر في تحقيق هذا التوقع خلال 2020، كونه هو العام الذي حددته لإطلاق «مسبار الأمل» لاكتشاف كوكب المريخ، وتحديداً في يوليو 2020.