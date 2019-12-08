انطلاق معرض باكستان للعقار في مركز دبي التجاري

المصدر: دبي ـ البيان

دشن مروان أحمد بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي، الدورة الثالثة لمعرض باكستان للعقار السنوي «PPS» في مركز دبي التجاري، والتي تنظمه بوابة «Zameen.com» أكبر بوابة عقارية في باكستان بمشاركة أسماء، تضمنت «إيتثين» و«كابيتال سمارت سيتي» أبرز عارضي هذا العام، كما تناول المعرض، أكبر أسماء المدن الباكستانية مثل كراتشي، لاهور، إسلام آباد، مولتان، بيشاور، موري، فيصل آباد، غوجرانوالا، رحيم يار خان، جوادر، باهاوالبور، وديرة غازي خان.

وقال بن غليطة: «رأيت العديد من الشركات الباكستانية تمنح مشاريع فريدة، تشارك البيانات والمعرفة من باكستان لدبي ومن دبي لباكستان»، وأضاف قائلاً: «اليوم، ليس هناك حدود للاستثمار، والعقار هو أكبر استثمار كل فرد يبحث عنه».

وقال زيشان علي خان، الرئيس التنفيذي لبوابة «زامين كوم»: إن ارتفاع معرض العقار إلى المستوى العالمي كان مشروعاً صعباً في البداية لكن مع مرور الأعوام، استطاع معرض باكستان للعقار أن يصبح اسم علامة تجارية لمعارض العقار، قصة نجاح هذا الحدث هو مصدر فخر للجالية الباكستانية المقيمة في الخليج.

سنوياً يقدم هذا المعرض للباكستانيين المقيمين في المهجر فرصة فريدة لاكتشاف فرص استثمار مجزية والمتوفرة في أحد أفضل المشاريع العقارية الموثوقة في موطنهم الأصلي.

إضافة إلى ذلك، يقدم المعرض مشاريع من مختلف المدن الكبرى ، يمكن الزوار من فرصة اكتشاف عقارات بأسعار في متناول الجميع.