«فينسا» الإسبانية تفتتح مقرها الإقليمي في مجمع دبي الرقمي بواحة السيليكون

المصدر: دبي- البيان

دشنت شركة «فينسا» الإسبانية للصناعة مقرها الإقليمي الجديد بمجمع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

وقام كل من الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون وبابلو فيغويريا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة «فينسا» بافتتاح المقر الجديد للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة «سانتياغو دي كومبوستيلا» بإسبانيا، وتعمل في 80 دولة حول العالم وتوظف نحو 3347 موظفاً في 12 مصنعاً وثماني منصات لوجستية و18 فرعاً تجارياً، وتعتبر الشركة رائدة في تصنيع ألواح الخشب المضغوط وغيرها من المنتجات الخشبية باستخدام التقنيات الحديثة.

وسيوفر المقر الجديد للشركة في مجمع دبي الرقمي صالة للعملاء لعرض مجموعة واسعة من المنتجات الخشبية وحلول البناء المبتكرة الخاصة بالشركة.

واعتبر الدكتور جمعة المطروشي أن افتتاح مقر شركة «فينسا الشرق الأوسط» في مجمع دبي الرقمي يعكس اهتمامها بالمنطقة وثقتها ببيئة الأعمال المتميزة التي توفرها دبي وحرصها على الاستفادة من الموارد والخدمات، التي يوفرها مجمع دبي الرقمي لعملائه، مجدداً التزام سلطة واحة دبي للسيليكون باستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات من مختلف الأحجام والاختصاصات إلى دبي.

وقال بابلو فيغويريا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة «فينسا»: يمثل الشرق الأوسط سوقاً مهماً بالنسبة لنا فيما نتوسع في أعمالنا على المستوى الدولي. وافتتاح مقرنا في مجمع دبي الرقمي سيمنحنا منصة انطلاق استثنائية للوصول إلى المنطقة ومساحة متميزة للابتكار وتعزيز مسار الرقمنة في مختلف عملياتنا.