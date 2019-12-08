«بارسيلو» تحصد 12 جائزة وتفتتح «أوكسيدنتال الجداف» قريباً

المصدر: دبي- البيان

حصدت مجموعة فنادق بارسيلو، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، جائزة أفضل شركة لإدارة الفنادق لعام 2019، إلى جانب حصول 11 من فنادقها حول العالم على جوائز السفر العالمية خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية الذي أقيم في دار الأوبرا السلطانية في مسقط.

هذا وكانت مجموعة بارسيلو قد عززت حضور علامتها في الإمارات، وحققت خلال السنوات الماضية قفزات متميزة باتجاه بلوغ أهدافها الإقليمية، حيث افتتحت في الإمارات فنادق (بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا) و(أوكسيدنتال آي إم بي زد دبي) و(أوكسيدينتال الشارقة جراند) و«ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل». وتستعد لافتتاح فندق «أوكسيدنتال الجداف» قريباً، ويضم الفندق الجديد 368 غرفة وجناحاً، ومجموعة فنادق بارسيلو هي ثاني أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا والسلسلة الـ 29 الأكبر في العالم.