«تاج أبراج بحيرات جميرا» يفتح أبوابه رسمياً اليوم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سلسلة فنادق وقصور ومنتجعات سفاري تاج، العلامة التابعة لشركة الفنادق الهندية المحدودة، أمس أنها ستفتتح اليوم فندقها الجديد تاج أبراج بحيرات جميرا، دبي، والذي يستأثر بموقع استراتيجي بالقرب من أشهر مراكز الأعمال والترفيه الرئيسية في المدينة.

ويتميز الفندق بتصميم استثنائي من شأنه ترسيخ مكانته في صدارة الوجهات المفضلّة بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال من جهة، والمقيمين الباحثين عن مقصد جديد للاستمتاع بأفضل خدمات الضيافة الممكنة من جهة أخرى.

وقال بونيت شاتوال، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لدى شركة الفنادق الهندية المحدودة (IHCL): «يسعدني الإعلان عن افتتاح فندق تاج أبراج بحيرات جميرا، الذي يجسد أحدث وجهات الضيافة ضمن محفظة فنادقنا في منطقة الشرق الأوسط وثاني فنادق تاج في دبي، حيث تم بناؤه ليتيح كل ما نقدمه من عروض ومنتجات عالمية المستوى تعكس أقصى مستويات الخدمة التي تشتهر بها علامتنا التجارية».

ويضم الفندق 200 غرفة وجناح تمتاز بإطلالات خلابة على نادي الإمارات للجولف، وتكشف المناظر الساحرة لمرسى دبي مارينا ومياه الخليج العربي الفيروزية، لتمنح الضيوف موقعاً مثالياً للاستمتاع بأفق المدينة المتلألئ بالأضواء.

ومن جهتها، تتناغم الخطوط الفنيّة الجريئة للتصميم الأنيق في الفندق مع اللمسات الهندية والتفاصيل الشرق الأوسطية، لترسم لوحةً ترحب بالضيوف في عالمٍ نابض بالحياة.

وقال ستيفن ميريدث، مدير عام فندق تاج أبراج بحيرات جميرا، دبي: «نشعر بسعادة عارمة للإعلان عن افتتاح هذا الفندق والترحيب بضيوفه الأعزاء، إذ يعكس هذا الإنجاز الطاقة والشغف الممزوج بالتفاني الذي أثمر في نهاية المطاف عن تحقيق إضافة فريدة تماماً لمشهد الضيافة في دبي.».