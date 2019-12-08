30 متحدثاً في منتدى الإمارات الاقتصادي 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «اقتصادية دبي» عن مشاركة 30 متحدثاً في أجندة أعمال «منتدى الإمارات الاقتصادي 2019» الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كإحدى ثمار التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.

سيقام المنتدى في نسخته الجديدة بعنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، يومي 11 و12 ديسمبر الجاري في فندق «أرماني دبي»، و يهدف المنتدى إلى عرض ومناقشة الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات وإماراتها السبع، وإلقاء الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وتحديد مجالات تعزيز التعاون.

ويمثل المتحدثون نخبة من صانعي القرار وممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي وخبراء وباحثين، وسيتم تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص، التي تهدف إلى دعم النمو على المدى القصير إلى المتوسط.

ولتحقيق هذه الغاية، سيجمع منتدى الإمارات الاقتصادي ممثلين من مختلف المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر والأبحاث والاستشارات والمنظمات الإقليمية والعالمية لإثراء النقاش والتوصل إلى حزمة من التوصيات. وسيتبع كل جلسة مناقشة تفاعلية مع الجمهور.

منصة موحدة

وتوقع سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي أن يستحوذ المنتدى على اهتمام واسع على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما وأنه يعد واحداً من أبرز الفعاليات الاقتصادية السنوية في الدولة، والمنصة الموحدة والحصرية لإطلاق تقارير اقتصاديات إمارات الدولة السبع، ودولة الإمارات على وجه العموم، منوهاً أن الحدث سيضم مشاركات فعالة على مختلف الأصعدة الاقتصادية، والتي بدورها ستسهم في إثراء النقاشات والحوارات التي ستخدم مستقبل اقتصاد دبي والإمارات على وجه العموم.

سيستهل المنتدى أعماله في جلسة بإطلاق التقارير الرسمية، حيث ستبدأ مع جلسة «تقرير الإمارات 2019» تديرها ندى الهاشمي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وستشهد الجلسة ذاتها إطلاق «تقرير دبي الاقتصادي 2019» الذي ستقدمه صنعاء محمد، مدير التخطيط الاقتصادي في اقتصادية دبي.. وسيقدم ضاحي المنصوري مدير إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي «تقرير أبوظبي الاقتصادي 2019»، بينما سيتولى الدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إطلاق «تقرير الشارقة الاقتصادي 2019»، وستختتم الجلسة مع نظرة عامة حول مؤشرات عجمان يقدمها سالم الغافري - مدير قسم التراخيص الاقتصادية لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

تكيف مع التحديات

وستنظم حلقة نقاش بعنوان «التكيف مع التحديات - دور التكنولوجيا» سيترأسها شادي البورنو، رئيس قسم الأبحاث الكلية، بنك الإمارات دبي الوطني، وسيشارك بها كل من: مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عثمان سلطان الرئيس التنفيذي السابق لشركة «دو»، والدكتورة فاطمة الشامسي من جامعة باريس السوربون في أبوظبي وعهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية.

وتتواصل الجلسات النقاشية بعد ذلك، حيث ستقام جلسة بعنوان «الأداء والآفاق الاقتصادية العالمية والمحلية» سيترأسها محمد شاعل السعدي، مدير تنفيذي، قطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية، اقتصادية دبي.. وسيتابع الحضور بعدها عددًا من الكلمات حيث سيستضيف المنتدى الدكتور فاروق سوسة نائب رئيس جولدمان ساكس وسيلقي كلمة بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية»، بينما سيتم استعراض «التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات» من قبل الدكتور الحسن جواوين من وزارة الاقتصاد، بينما يستعرض الدكتور محمد لحول كبير الاقتصاديين في اقتصادية دبي «التوقعات الاقتصادية لإمارة دبي».. وسيختتم المنتدى يومه الأول مع كلمة بعنوان «نظرة مستقبلية لإمارة أبوظبي»، يلقيها ضاحي يوسف المنصوري، من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، قبل جلسة الأسئلة والأجوبة.

ويواصل المنتدى أعماله في اليوم الثاني بجلسة نقاش بعنوان «الشركات الصغيرة والمتوسطة قوة دافعة للنمو» تترأسها نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال سيتم خلالها إلقاء عدد من الكلمات، وستكون لكل من خليفة الجزيري رائد أعمال، كارل فيلدر المدير التنفيذي لشركة «نيوترال فيولز»، يوسف كروز رئيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد المصرفي الإماراتي، أرجان أود كوتي مدير الأعمال الصغيرة والمتوسطة لدى «مايكروسوفت».

وفي أعقاب ذلك، سيلقي سعيد النظري، مدير عام مؤسسة الاتحاد للشباب كلمة ترحيبية ومن ثم سيتم إطلاق مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي مع التركيز على دولة الإمارات، الذي يقدمه سامح السحارتي، مدير برنامج التنمية البشرية في دول الخليج البنك الدولي.. ثم سيقوم عصام الديسي مدير إدارة الاستراتيجية، في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإطلاق تقرير دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مستقبل قطاع التجزئة

في ختام أجندة المنتدى ستقام جلسة نقاش حول «مستقبل قطاع التجزئة» تديرها ليلى محمد سهيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسيشارك بها كل من محمد علي يوسف مدير وحدة التجارة الرقمية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «فيزا»، ودينس دو مينجهاو نائب رئيس شركة «جولييتشك» الصينية، وباتريك شلهوب المدير التنفيذي في مجموعة شلهوب، والدكتور سامي محروم مدير إدارة الدراسات والاستراتيجيات في مؤسسة دبي للمستقبل.