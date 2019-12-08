غرفة عجمان توعّي بدور وأهمية التميز المؤسسي

المصدر: عجمان ـ وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة عمل بعنوان «الطريق إلى التميز المؤسسي» تناولت المبادئ الرئيسية للتقييم والتدريب العملي على تطبيق معايير التميز.

واستعرض المحاضر على مدار ثلاثة أيام أهمية ودور التميز المؤسسي في تحقيق مستويات أداء باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز كافة فئات المعنيين في ظل المتغيرات المستمرة، مشيراً أن تطبيق مزايا التميز تعزز من استشراف المستقبل والإبداع والابتكار والاستدامة والاستجابة السريعة للتغيير.

وتناولت المبادئ الرئيسية للتقييم ومنها أداة التقييم للقدرات وقواعد تطبيقها ومحاور تقييم النتائج وأدواته وقواعد تطبيق أداة التقييم للنتائج، إلى جانب تدريب عملي على تطبيق معايير التميز المؤسسي.

هذا وأوضحت خولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في غرفة عجمان أن الغرفة حريصة على تنظيم برامج ودورات وورش عمل متخصصة تستهدف تأهيل وتدريب موظفيها في مختلف المجالات، مشيرة إلى اعتماد خطة تدريب سنوية تعزز من قدرات الموظفين وتصب في زيادة رضا المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة.

وأكدت على أهمية الاطلاع على معايير التميز المؤسسي وتطبيقها وتأهيل الموظفين بهدف إيجاد فريق عمل مؤسسي واعٍ يمتلك الروح الابتكارية.