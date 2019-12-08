إكسبو الشارقة يطلق النسخة الأولى من «المفروشات 360» 11 ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان

يطلق مركز إكسبو الشارقة في 11 من ديسمبر الجاري النسخة الأولى من معرض «المفروشات 360»، التي تستمر حتى 14 من ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 شركة وعلامة تجارية رائدة على مستوى العالم في صناعة الأثاث والمفروشات من فرنسا وتركيا وإسبانيا والصين والهند وأستراليا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن المركز أتم كل استعداداته اللوجستية والتنظيمية لإطلاق النسخة الأولى من المعرض، وأنه سيشهد مشاركة واسعة من كبرى العلامات التجارية العالمية، التي تتطلع لدخول أسواق المنطقة والاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة على أحدث الطرازات والعلامات التجارية للمفروشات والأثاث المنزلي، مشيراً إلى تأكيد أكثر من 50 علامة تجارية مشاركتها في معرض «المفروشات 360»، ما يجسد المكانة الكبيرة والسمعة الإقليمية والعالمية، التي يتمتع بها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية، والتي اكتسبها بفضل الخبرات المتراكمة حتى أصبح وجهة أساسية للعديد من المعارض المتنوعة والمتخصصة.