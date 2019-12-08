مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب يبحث الفرص والتحديات

المصدر: دبي- وام

يناقش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب التحديات العالمية التي تواجه القطاع بحضور نخبة من الخبراء الإقليميين المتخصصين بالحديد والصلب.

وأعلنت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات، والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر بصفتها الراعي البلاتيني، والذي ينعقد في دبي غداً ويستمر إلى11 ديسمبر الجاري، بما يبرز ريادتها لقطاع الصلب الإقليمي والتزامها بتبادل المعارف وأفضل الممارسات.

ويُعتبر مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب أضخم ملتقى سنوي يشهده قطاع الصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث ستبحث الشركة مع الوفود المشاركة في المؤتمر الفرص والتحديات الراهنة في ظل هذا المجال التجاري العالمي المتسم بالحمائية، والسبل التي يمكن للشركات اتباعها للتخفيف من العراقيل التي يفرضها الاقتصاد الكلي والتي تؤثر بدورها على سوق الحديد والصلب.

وقال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إن نسخة هذا العام من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب تأتي في فترة حرجة تشهدها أسواق الصلب في جميع أنحاء العالم، لذا نتطلع من خلاله إلى التحاور مع المشاركين ومناقشة أولوياتهم للعام المقبل والخطوات التي يتخذونها للحد من أثر التعريفات الحمائية العالمية، فضلاً عن مشاركة الاستراتيجيات التي تقوم شركتنا باستكشافها.