«الشارقة القابضة» تطلق برنامج حماية القيمة الأول في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت الشارقة القابضة، التي تمثل شراكة استراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» والشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، برنامج حماية القيمة، الأول من نوعه في دولة الإمارات حيث يضمن البرنامج المتاح فترة محدودة حماية الاستثمارات من أي تغيّرات مستقبلية في الأسعار، ما يمكّن ملاك المنازل من جميع الجنسيات من الاستثمار بثقة في «الزاهية»، وهو متاح للمنازل في حي الليلك، وحي الياسمين، وحي أبتاون الزاهية الذي يتصل مباشرة بسيتي سنتر الزاهية المقرر افتتاحه في 2020.

وتم تصميم برنامج حماية القيمة لإتاحة الفرصة أمام المشترين الراغبين في امتلاك منازل في الوجهة الأمثل لنمط حياة متميّز في الشارقة للاستثمار بثقة والمطالبة بالفرق في حال تم تقديم أسعار أفضل في المستقبل. ويمكن للمستثمرين أيضاً توفير نحو 8% ضمن برنامج حماية القيمة المتاح حتى 31 ديسمبر 2019.

وقال شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية: «ليس هناك وقت أفضل من الآن للشراء في الزاهية، حيث نسعى باستمرار إلى تلبية احتياجات عملائنا، وندرك في الوقت ذاته أن شراء منزل هو قرار مهم، وعليه، نضمن للمشترين من خلال برنامج حماية القيمة».

وتحتل «الزاهية» موقعاً استراتيجياً في قلب الشارقة الجديدة مع أكثر من 800 عائلة تقطن بالزاهية.

من ناحيته، قال وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة: «يعد الاستثمار في الزاهية استثماراً في مستقبل مزدهر ضمن اقتصاد دولة الإمارات سريع النمو، حيث انعكس الطلب المتنامي على البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة والاستقرار الاقتصادي والموقع الجغرافي للشارقة في التداولات العقارية التي بلغت نحو 18.9 مليار درهم من يناير إلى أكتوبر2019، في حين تلتزم شركة الشارقة القابضة رؤية طويلة المدى لنمو الإمارة».