«توينتي 14 القابضة» تفتتح «جريت سكوتلاند يارد» في لندن

المصدر: لندن - البيان

استكملت شركة «توينتي 14» القابضة، الذراع الاستثمارية في الضيافة، التابعة لمجموعة «لولو» الدولية، استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة بافتتاح فندق «جريت سكوتلاند يارد» في لندن.

وتمّ الاستحواذ على العقار التاريخي عام 2015 مقابل 1,025 كروراً، وتضمّنت عمليات تجديد الفندق 512 كروراً إضافية، وبالإضافة إلى الفندق استحوذت «توينتي 14» القابضة على فندق «والدورف أستوريا أدنبرة - ذا كالدونيان» الشهير في أسكتلندا عام 2018.

ويقع «جريت سكوتلاند يارد»، الذي تُديره مجموعة «حياة» في إطار العلامة التجارية «ذا أونباوند كوليكشين باي حياة»، في حي سانت جيمس في ويستمنستر.

وقال إم إيه يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «لولو» الدولية: تُعتبر لندن إحدى أعظم المدن في العالم، ويمثّل فندق «جريت سكوتلاند يارد» ماضيها العريق وأهميتها المعاصرة ويجسّد الفندق ألق تاريخ هذه المدينة ومختلف جوانبها الشهيرة ومكانتها كبوتقةٍ عالمية.

وقمنا بالأساس بتصميم تجربة فريدة لكل ضيف إضافةً إلى إعادة إنشاء الأماكن التاريخية لتكون رمزاً للضيافة المُطلقة. ونرحّب بكم لخوض غمار هذه التجربة الفريدة والرائعة في فندق «جريت سكوتلاند يارد».

وقال أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «توينتي 14» القابضة: يُعدّ «جريت سكوتلاند يارد» حلماً أصبح حقيقة بالنسبة لنا، وتتويجاً لرحلة بدأناها منذ فترة طويلة، وتحويلاً لأحد المباني التاريخية العريقة إلى أيقونة للضيافة المعاصرة. ومع مراعاة الحفاظ على سمعة المبنى، وضعت «توينتي 14» القابضة كامل تركيزها في جميع الجهود المبذولة خلال عملية تجديد الفندق ليكون خارجاً عن المألوف وفائقاً للتوقعات وهذا ما تمّ إنجازه.