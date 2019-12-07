مجموعة «بسمي» تفتتح أحدث فروعها في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

افتتحت مجموعة «بسمي» المتخصصة في تجارة الجملة والتجزئة، أحدث منافذ البيع في إمارة الفجيرة، وتسعى المجموعة للتوسع في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققته منذ تواجدها بالدولة في عام 2001 من خلال افتتاح العديد من الفروع في الإمارات الأخرى مثل العين والشارقة وتواصل توسيع آفاقها.

حضر الافتتاح أحمد خميس النعيمي من بلدية الفجيرة، ووليد محمد فكري من الدائرة الاقتصادية في الفجيرة، وفيصل عبدالله محمد من بلدية الفجيرة، وبي إم حارث مدير إدارة مجموعة بسمي، وفيصل حارث المدير التنفيذي لمجموعة بسمي، وموظفي مجموعة بسمي، وغيرهم من الشخصيات والضيوف.

وقال فيصل حارث المدير التنفيذي لمجموعة بسمي: تعمل المجموعة برؤية تدمج تجارة الجملة والتجزئة، وبالتالي تعطي سعراً موثوقاً لكل من المستهلكين والشركات. بصرف النظر عن سعر الجملة، وستكون هناك مجموعة متنوعة من المنتجات متوفرة على العروض الفورية الحصرية.

وكشف متجر بسمي للجملة عن قائمة كبيرة من المنتجات الأساسية بسعر الجملة. تشمل قائمة المنتجات الأطعمة الجافة والأطعمة المجمدة والعطور والمنتجات المبردة والفواكه والخضراوات الطازجة والقرطاسية والمشروبات والمنظفات والمستهلكات ومستحضرات التجميل وغيرها. لتجربة تسوق سهلة، حيث يقدم المتجر في الفجيرة حملة من خلال خيارات الشراء، الأولى من نوعها في قطاع سلع استهلاكية في الإمارات العربية المتحدة.