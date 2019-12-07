طيران الإمارات تطلق تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»

المصدر: دبي- البيان

أطلق «سكاي واردز طيران الإمارات» تطبيق «سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday» الذي يعتمد على موقع المستخدم ويتيح المجال أمام الأعضاء لكسب الأميال في أي وقت وفي مختلف متاجر التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي التي يفضلونها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويكسب الأعضاء الأميال مع تطبيق «سكاي واردز إيفريداي خلال التسوق وتناول المأكولات ومعالجات السبا خلال عطلة نهاية الأسبوع وحضور الأفلام في دور السينما والمزيد من التجارب لدى أكثر من 250 علامة تجارية وألف متجر في دولة الإمارات. ويحصل الأعضاء على تحديث فوري لأميالهم المكتسبة ما يتيح لهم إنفاقها على الرحلات والترقيات بشكل مباشر.

ويقسم تطبيق»سكاي واردز إيفريداي«إلى ثمانية أقسام لتسهيل إمكانية البحث، وهي: البقالة، الترفيه، الخدمات، التجميل والعناية، المطاعم العادية، المطاعم الفاخرة، التسوق العادي والتسوق الفاخر.»

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات:«صممنا تطبيق سكاي واردز إيفريداي آخذين بعين الاعتبار مدى الأهمية والهدف والبساطة والفورية بالنسبة لجميع أعضائنا.»

وأضاف الدكتور نجيب بن خضر قائلاً:«نعمل على إضافة المزيد من متاجر التجزئة ما يوفر الكثير من المزايا للأعضاء كل يوم وليس فقط عندما يسافرون، حيث يتمكنون من إنفاق الأميال بشكل فوري لحجز تذاكر المكافأة والحصول على الترقيات والاستفادة من سكاي واردز الحصري Skywards Exclusive والعديد من الشراكات المحلية والعالمية التي تتيح لهم إمكانية كسب الأميال بصورة أسرع والإنفاق أكثر والسفر بتميز دائم.»